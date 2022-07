Cusano Milanino, picchia la moglie e la lascia per strada: arrestato 36enne

La violenta vicenda si è svolta intorno alle 3 del mattino di ieri, lunedì 4 luglio 2022 a Cusano Milanino, comune della città di Milano. Un uomo ucraino di 36 anni, probabilmente in seguito ad un violento litigio, ha aggredito la moglie per strada in via Matteotti. La vittima è una sua connazionale di 35 anni.

Spaventati dalle urla sono stati alcuni residenti ad allarmare le forze dell’ordine per segnalare la violenta aggressione a Cusano Milanino. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, dove hanno trovato la vittima a terra. La donna era priva di sensi e aveva sul volto delle ferite evidenti. Alla vista degli agenti il 36enne si è spaventato e ha cercato di darsi alla fuga a piedi, in pochissimo tempo è stato però raggiunto e bloccato. Dopo essere stata aggredita con violenza dal marito la donna è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. In passato più volte le forze dell’ordine erano già intervenute a causa dei maltrattamenti dell’uomo ai danni della 35enne. Dopo l’ennesima aggressione il 36enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie.

