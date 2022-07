La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Mandatoriccio Marina, in provincia di Cosenza. Nella giornata di sabato 2 luglio 2022 una donna di 71 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, era distesa sul letto con diverse ferite di arma da taglio. La vittima è Domenica Caligiuri, ad ucciderla è stato il marito, il 73enne Luigi Carlino.

Non era la prima volta che l’uomo la maltrattava, in passato lei aveva anche chiesto aiuto ai vicini di casa e ad alcuni familiari. Questi infatti sapevano che il loro non era un rapporto sereno. In seguito all’ennesimo litigio avvenuto tra le mura domestiche, in provincia di Cosenza, il 73enne si è scagliato con violenza contro la moglie uccidendola con diverse coltellate. L’omicidio è avvenuto giovedì, per due giorni l’uomo non ha detto nulla. Ha infatti tenuto il cadavere della vittima in casa facendo finta che non fosse successo nulla.

È stata la figlia della coppia ad allarmare le forze dell’ordine, preoccupata perché non riusciva a parlare con la madre da giorni. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la 71enne senza vita in camera da letto, in quel momento il marito non era in casa. Rintracciato dagli agenti l’uomo è stato portato in Caserma per l’interrogatorio, dopo un po’ è crollato e ha confessato di essere stato lui ad uccidere la moglie. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda e cosa abbia causato la morte della vittima.

