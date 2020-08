Ostia, accoltella 19enne dopo una lite: 18enne finisce in manette

La brutale aggressione si è svolta domenica mattina, 2 agosto 2020 ad Ostia, nota frazione di Roma. Dopo una lite scoppiata per ragioni non ancora note, un ragazzo di 18 anni è andato su tutte le furie e si è scagliato violentemente contro un ragazzo più grande di lui di un anno. Senza pensarci troppo ha accoltellato il 19enne in via della Paranzaella davanti agli occhi increduli e spaventati dei passanti.

Coloro che hanno assistito alla lite violenta hanno subito allarmato le forze dell’ordine per mettere fine all’episodio di violenza. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione, avvenuta nei giorni scorsi a Ostia. Non appena sono arrivati, gli agenti hanno notato che il 19enne ferito stava cercando di andare via. I carabinieri lo hanno fermato e si sono accertati che fosse stato aggredito da un’altra persona. Il ragazzo aveva diverse ferite su varie parti del corpo. Il 19enne è stato quindi trasportato subito in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo che il 18enne lo ha accoltellato, non rischia la vita ma si è dovuto sottoporre ad alcuni interventi.

Intanto, dopo aver svolto alcune indagini i carabinieri hanno rintracciato il 18enne che ha accoltellato più volte il 19enne, si trovava nel suo appartamento. Il ragazzo di origine cilena aveva ancora il manico del coltello sporco di sangue, era senza lama perché l’aveva persa durante l’aggressione. Anche i suoi vestiti erano ancora sporchi di sangue quando è stato raggiunto dai carabinieri, il ragazzo è stato subito arrestato e portato nel carcere Regina Coeli.