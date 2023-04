Belpasso, accoltella l’ex dopo una lite: fermato 29enne

L’aggressione si è svolta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 a Belpasso, comune in provincia di Catania. La vittima è una ragazza di 24 anni, è stata brutalmente aggredita all’interno del suo appartamento, probabilmente in seguito ad una violenta lite. Ad accoltellarla è stato un ragazzo di 29 anni, stando alle prime informazioni sul caso i due in passato avevano avuto una relazione sentimentale.

Al momento non è noto perché i due abbiano discusso, probabilmente lui non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Non è nemmeno noto se vivessero ancora insieme o se lui si fosse recato a Belpasso a casa dell’ex per parlare. L’unica cosa certa è che la situazione tra le mura domestiche è presto degenerata, gli insulti e le urla si sono infatti trasformati in una vera e propria aggressione.

In preda alla rabbia il ragazzo ha preso un coltello e ha più volte colpito l’ex fidanzata. In seguito alla segnalato immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Il 29enne è stato fermato dai Carabinieri, è accusato di tentato omicidio. La 24enne è stata invece trasportata d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni. In seguito all’aggressione si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Catania, la prognosi al momento è riservata.

