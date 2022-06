Cesano Boscone, 71enne accoltella coinquilina dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, giovedì 2 giugno 2022 a Cesano Boscone, comune della città di Milano. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 71 anni si è scagliato con violenza contro la sua coinquilina, un’anziana donna di 64 anni. I due non vivevano da soli nella loro abitazione situata in via Madre Teresa di Calcutta. Con loro anche i rispettivi compagni.

Dopo una lite nata per motivi di convivenza, il 71enne di origini filippine ha accoltellato la coinquilina con un coltello da cucina, ferendola all’addome. Sul luogo della violenta vicenda avvenuta intorno alle 19 di ieri a Cesano Boscone immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine. La 64enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverata in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Anche il compagno della vittima è rimasto lievemente ferito, probabilmente per difendere la donna. L’uomo ha però rifiutato le cure mediche. Fermato dai Carabinieri il 71enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio, dopodiché è stato portato in carcere.

