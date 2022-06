Soliera, bimbo cade dalla finestra: era in casa con la babysitter

La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 31 maggio 22 a Soliera, in provincia di Modena. Un bimbo di soli 13 mesi è precipitato dalla finestra dell’appartamento in cui vive con i suoi genitori mentre loro si trovavo al lavoro. In casa c’era solo la babysitter. A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa dopo aver visto il corpo del piccolo immobile mentre rientrava a casa intorno alle dieci.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta la vicenda, a Soliera. La giovanissima vittima è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni ma stazionarie.

I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sono svolti i fatti. La babysitter è stata portata in Caserma dove è stata ascoltata dagli agenti. Nell’appartamento in cui è avvenuta la drammatica vicenda le forze dell’ordine hanno effettuato i dovuti rilievi scientifici, questi aiuteranno a fare luce sull’accaduto. Al momento non sono trapelati altri dettagli in merito alla vicenda. I medici che hanno preso in cura il bimbo di 13 mesi non hanno ancora sciolto le riserve sulla prognosi della vittima.

