Binasco, accoltella la moglie poi chiede aiuto: 69enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di domenica, 29 maggio 2022 a Binasco, comune della città di Milano. Un uomo di 69 anni si è scagliato contro la moglie, una donna di 64 anni, mentre la vittima dormiva l’ha colpita con due coltellate all’addome. In seguito al suo insano gesto si è pentito e ha subito chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

I fatti si sono svolti intorno alle 5 del mattino all’interno dell’abitazione della coppia, a Binasco. Dopo la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto il tentato omicidio. Ad aprire agli agenti è stato proprio il 69enne che non ha opposto alcuna resistenza. Agli agenti ha raccontato che i gravi problemi economici che lui e la moglie si sono trovati ad affrontare hanno trasformato la loro vita. Stando alle prime ipotesi sembra che l’uomo volesse uccidere la moglie per poi suicidarsi, dopo averla accoltellata però si è subito pentito.

La 64enne dopo l’accaduto è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Humanitas, dove è stata subito sottoposta ad un’operazione. Si trova ancora ricoverata ma non sembra essere in pericolo di vita. Il 69enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato nel carcere di Pavia.

