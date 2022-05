Napoli, due sorelle aggredite con l’acido nella notte: i fatti

È successo la scorsa notte a Napoli, in corso Amedeo di Savoia. Intorno all’una due sorelle di 24 e 17 anni sono state improvvisamente aggredite. A scagliarsi inspiegabilmente contro di loro sono state tre ragazze in sella ai loro scooter, hanno gettato addosso alle due vittime dell’acido. Alla Polizia hanno raccontato di essere state aggredite senza alcun motivo, quando hanno spiegato come si è svolta la vicenda erano visibilmente sotto shock.

Dopo l’attacco con l’acido, in preda alla paura, le sue sorelle sono scappate. Immediata è stata la corsa in ospedale, le vittime hanno riportato ustioni gravi alle braccia e sul viso, per fortuna però il corrosivo liquido non ha colpito gli occhi. Le due giovani ragazze, residenti nel rione Sanità di Napoli, dopo l’aggressione sono state subito trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento si trovato entrambe ricoverate nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli.

In seguito alla segnalazione la Polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la violenta vicenda e per risalire all’identità delle tre ragazze che hanno sfregiato con l’acido le due sorelle. Al momento resta ancora ignoto il motivo che abbia spinto le tre giovani ragazze a gettare l’acido addosso alle due vittime.

