Brescia, 45enne si lancia dalla finestra: voleva togliersi la vita

Sfiorata la tragedia nella serata di ieri, domenica 29 maggio 2022 a Brescia, all’interno di un palazzo situato in via Lamarmora. Intorno alle 21.30 una donna di 45 anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione ed è finita in cortile. La donna ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

In seguito alla vicenda immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolto l’accaduto. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, la Polizia indaga per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda che poteva costare la vita alla vittima. Stando alle prime informazioni sul caso, gli agenti hanno escluso eventuali responsabilità di terze persone e la caduta accidentale, sembra essersi infatti trattato di un gesto volontario. A quanto pare la 45enne voleva togliersi la vita, al momento però non si conosce il motivo del suo estremo gesto.

In seguito la caduta la donna non ha perso i sensi, dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata trasportata al Civile di Brescia per ricevere le cure necessarie. La vittima si trova ricoverata nel reparto di traumatologia.

