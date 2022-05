Melzo, 84enne uccisa e fatta a pezzi nella vasca: arrestata la figlia

Dramma a Melzo, in provincia di Milano, una donna di 84 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento. La vittima è Lucia Cipriano, è stata ritrovata dentro la vasca da bagno, il cadavere era stato fatto a pezzi. Una delle sue tre figlie da tempo non riusciva a mettersi in contatto con lei, continuava a chiedere notizie alla sorella ma questa inventava sempre delle scuse per non farle parlare al telefono.

Preoccupata la donna si è recata a Melzo da Trento per accertarsi che la madre stesse davvero bene. La sorella a quel punto le ha dovuto ammettere che la madre era morta, le ha anche chiesto di accompagnarla dai Carabinieri. Ad uccidere la madre sarebbe stata proprio lei, la figlia Rosa, in un primo momento ha ammesso alcune sue responsabilità poi però si è chiusa nel silenzio. Il cadavere fatto a pezzi dell’anziana donna con una motosega ritrovata in casa, era in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere morta già da mesi.

La vasca da bagno era sigillata con un telo di cellophane, potrebbe essere morta per asfissia. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza come è stata uccisa la donna e quando è avvenuto il suo decesso. Intanto, la figlia è accusata di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere.

