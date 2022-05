Milano, picchia la compagna per strada e aggredisce gli agenti: arrestato

La violenta aggressione si è svolta poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022 a Milano, in largo Boccioni. Dopo una lite scoppiata per strada per banali motivi un uomo di 45 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 38 anni. Un passante che ha assistito alla furiosa lite ha subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta nella notte a Milano. Non appena gli agenti sono arrivati sul posto i due stavano ancora litigando in modo alquanto animato, l’uomo era ubriaco. Il 45enne è stato ammanettato, prima ha però opposto resistenza, più volte ha infatti spintonati i poliziotti. Non appena è arrivato dentro l’auto della Polizia non si è affatto calmato, ha anche rotto un finestrino del veicolo.

Dopo aver picchiato la compagna per strada l’uomo oltre a dover rispondere per le percosse date alla donna è stato anche arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La 38enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente le sue ferite non sono gravi.

