Milano, colpisce la compagna con un telecomando: denunciato 50enne

La violenta aggressione si è svolta nella serata di lunedì, 18 gennaio 2021, nella zona Arcella di Milano. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 50 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 43 anni. Con un telecomando l’uomo l’ha colpita alla testa e allo stomaco. Sentendo le forti e disperate urla della donna una vicina di casa si è preoccupata e ha subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento la Polizia si è tempestivamente recata sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione nei giorni scorsi a Milano. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, stava ancora urlando contro la compagna. Ai poliziotti la vittima ha raccontato che il 50enne l’aveva colpita con molta violenza, sul corpo aveva i chiari segni delle percosse subite.

Gli agenti dopo aver bloccato l’uomo lo hanno portato in Questura, dove è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi solitamente frequentati dalla 43enne. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dall’ormai ex compagno violento.