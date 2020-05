Padova, aggredisce la moglie per non farla uscire di casa: denunciato

È successo a fine aprile a Camposampiero, comune della provincia di Padova. Una donna di 51 anni è stata picchiata con violenza dal marito 64enne all’interno del loro appartamento. Il motivo? Lei aveva detto al marito che doveva uscire per alcune commissioni, lui però non voleva che la moglie uscisse di casa. L’uomo ha cercato di fermarla in ogni modo, tra loro è scoppiata un’accesa lite. Il 64enne l’ha poi picchiata con violenti schiaffi e pugni, l’ha anche strattonata più volte.

A causa delle percosse subite la vittima si è dovuta recare all’ospedale per farsi medicare. Le ferite della donna hanno insospettito non poco i sanitari. Ecchimosi, escoriazioni e altri segni sul corpo hanno fatto pensare ai medici che più che vittima di un incidente domestico la donna era stata vittima di violenza domestica. Dopo averla medicata e dimessa con una prognosi di trenta giorni, i medici hanno inviato il referto della donna ai carabinieri.

In seguito alle dovute indagini, i carabinieri hanno scoperto che il giorno in cui la 51enne si era presentata in ospedale per farsi medicare, era scoppiato un furioso litigio nel suo appartamento in provincia di Padova. Gli agenti hanno poi accertato che la vittima era stata picchiata e maltrattata dal marito violento. Il 64enne è stato denunciato nella mattina di ieri, giovedì 7 maggio, con l’accusa di lesioni personali aggravate.