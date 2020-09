Roma: picchia la moglie per gelosia durante il loro viaggio di nozze

Ennesimo caso di violenza sulle donne, questa volta la vicenda si è svolta a Roma nella notte del 21 settembre 2020. Quella che doveva essere una romantica luna di miele si è trasformata in una vicenda di botte e paura. Una coppia di Verona, sposata da circa dieci giorni, stava trascorrendo il loro viaggio di nozze a Roma. Mentre erano in hotel hanno litigato, l’uomo su tutte le furie ha iniziato a picchiare con violenza la moglie colpendola con calci e pugni per gelosia.

In preda alla paura è stata la vittima ad allarmare le forze dell’ordine, si era rinchiusa in bagno per sfuggire ad ulteriori percosse da parte del marito violento. Immediato è stato l’intervento della Polizia nell’albergo dove i due alloggiavano durante la loro luna di miele, giunti sul posto hanno trovato la donna terrorizzata e l’hanno portata in salvo, proteggendola dalla furia del marito. Ai poliziotti la vittima ha raccontato che l’uomo era completamente ubriaco quando è scoppiata la lite. Per gelosia l’avrebbe picchiata con calci e pugni causandole fratture multiple.

Agli agenti la donna ha confessato che non era la prima volta che l’uomo la picchiava. Già prima delle nozze aveva manifestato comportamenti violenti nei suoi confronti. Portata in ospedale è stata visitata e medicata. A causa della frattura di quattro costole la sua prognosi è di 30 giorni. Nei confronti dell’uomo è stato emesso l’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla moglie e comunicare con lei con qualsiasi mezzo.