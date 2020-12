Forlì, picchia la compagna e minaccia la madre: 27enne in manette

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa a Forlì, un ragazzo di 27 anni si è scagliato con violenza contro la compagna all’interno del loro appartamento. Dopo una lite violenta l’ha picchiata e maltrattata. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa della coppia dopo aver sentito le disperate urla della vittima, una ragazza di 25 anni.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Forlì. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia gli agenti hanno trovato il ragazzo in preda alla rabbia e all’agitazione. Alla vista dei poliziotti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario si è scagliato anche contro uno di loro. La 25enne era terrorizzata e in lacrime, aveva il volto pieno di sangue e altri evidenti segni di violenza per le percosse che aveva appena subito. La vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Il 27enne era già noto alle forze dell’ordine, la scorsa estate aveva infatti minacciato la madre. Quando l’hanno arrestato i poliziotti gli hanno trovato il cellulare della madre. La donna ha raccontato che il figlio di recente l’aveva minacciata ancora e le aveva preso il telefono. Il ragazzo è stato arrestato per i reati di lesioni personali aggravate ai danni della compagna, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche accusato di estorsione ai danni della madre. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere della Rocca.