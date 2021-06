Omicidio a San Giovanni: fermato l’assassino del 41enne accoltellato

L’iracheno Khaled Bilal Ahmed è stato ucciso a Roma, fuori dalla stazione metro San Giovanni, nella notte del 22 giugno 2021. La vittima si era trasferita nella Capitale per rifarsi una vita, dopo essere stato colpito con diverse coltellate però non ce l’ha fatta. Diversi i testimoni che hanno assistito alla tragica scena, questi lo hanno sentito urlare dopodiché lo hanno visto mentre cadeva a terra in una pozza del suo sangue. L’uomo che lo ha aggredito si era subito dato alla fuga.

LEGGI ANCHE -> San Giovanni, uomo ucciso a coltellate davanti alla metro: il killer è fuggito

Sul luogo dell’omicidio avvenuto nei giorni scorsi fuori dalla stazione metro San Giovanni di Roma, tempestivo era stato l’intervento del 118. I sanitari hanno tentato di salvargli la vita ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ad accoltellare il 41enne secondo le indagini della Polizia sarebbe stato un uomo di 27 anni di origine armena. L’assassino dopo averlo ucciso era salito su un treno per recarsi a Napoli.

41enne accoltellato fuori dalla stazione metro San Giovanni di Roma, la Polizia ha fermato il killer

Serrate sono state le indagini svolte dalla polizia per rintracciare l’aggressore in fuga. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, quelle della metro e aver parlato con i testimoni che hanno assistito all’omicidio sono riusciti a rintracciarlo. Al momento non è noto se la vittima e il suo aggressore si conoscessero. Non è chiaro nemmeno il movente dell’omicidio. Tante sono le ipotesi, tra queste una rapina finita male, un movente passionale, una restituzione di denaro e altre ancora. Dopo essere stato bloccato e arrestato il 27enne è stato condotto in carcere, nella giornata di oggi sarà interrogato alla presenza del Pm.