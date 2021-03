Serena Mollicone, al via il processo a vent’anni dall’omicidio

Serena Mollicone è stata uccisa nel 2001, dopo vent’anni di indagini è iniziato oggi 19 marzo 2021 alle 10.30 il suo processo. Un’udienza lampo al Tribunale di Cassino, avvenuta a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Ai cronisti non è passato inosservato il fatto che quattro dei cinque inputati non si siano presentati al processo.

All’udienza non era presente l’ex maresciallo dei carabinieri che ricopriva la carica di comandante della stazione di Arce quando Serena venne uccisa. Assenti anche Franco, Annamaria e il figlio Marco Mottola. Al processo non si è presentato nemmeno il maresciallo Vincenzo Quatrale accusato di concorso in omicidio. L’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento, era l’unico imputato presente. Anche la sorella della vittima, Consuelo Mollicone, ha preso parte all’udienza. Il processo è stato rinviato al 16 aprile, questa volta si terrà nell’ateneo di Cassino, dove anche i giornalisti potranno essere presenti. Il Comune di Arce ha presentato richiesta di costituirsi parte civile durante l’udienza che si è tenuta nella mattinata di oggi.

Serena Mollicone aveva 18 anni quando è stata uccisa, era scomparsa l’1 giugno 2001. Quella mattina era uscita di casa presto per recarsi in ospedale ma non tornò più a casa dalla sua famiglia. Venne ritrovata due giorni dopo in un boschetto all’Anitrella, vicino ai rifiuti. Le sue mani e i suoi piedi erano legati con il nastro adesivo, in testa aveva un sacchetto.