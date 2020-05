Castel Volturno, uccide l’amico con una coltellata: 43enne in manette

La drammatica vicenda si è svolta a Castel Volturno, nella provincia di Caserta in Campania. Un uomo di 37 anni, Augusto Grillo, era andato a cena a casa di un amico, quella che doveva essere una piacevole serata si è però trasformata in una vera e propria tragedia. Mentre i due cenavano è scoppiata un’accesa lite per futili motivi. In preda alla rabbia l’amico, un uomo di 43 anni, lo ha accoltellato al petto con un coltello da cucina.

Dopo aver ferito il 37enne, l’uomo lo ha accompagnato in ospedale con la sua auto. Non appena i medici lo hanno tirato fuori dal veicolo per soccorrerlo il 43enne è andato via senza dare alcuna spiegazione ai sanitari. Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici di salvare la vita alla vittima, poco dopo l’arrivo in ospedale è morto a causa di un arresto cardiaco. In seguito alla segnalazione fatta dal personale sanitario, immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Castel Volturno in clinica per capire cosa fosse successo al 37enne.

Nelle immagini del sistema di sorveglianza dell’ospedale era visibile la targa dell’auto del 43enne, i carabinieri sono riusciti così a risalire all’identità dell’uomo. Durante l’interrogatorio l’uomo ha ammesso di essere stato lui a uccidere l’amico dopo una lite scoppiata durante la cena. Gli agenti a casa del 43enne hanno trovato il coltello da lui usato per uccidere il 37enne. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio, dopodiché è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.