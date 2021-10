Elena Casanova uccisa a martellate dall’ex compagno: 49enne in manette

È successo nella serata di ieri, mercoledì 20 ottobre 2021 a Castegnato, in provincia di Brescia, Elena Casanova è morta all’età di 49 anni. Ad uccidere la donna è stato l’ex compagno Ezio Galesi, suo coetaneo. La loro storia d’amore era finita da circa un anno, a quanto pare però lui non aveva mai accettato la rottura. L’uomo dopo averla raggiunta l’ha aggredita con ferocia in strada.

In preda all’ira il 49enne ha colpito l’ex compagna con diverse martellate, a causa delle gravi ferite riportate la donna è morta praticamente sul colpo. La terribile aggressione si è svolta vicino casa di Elena Casanova, lei non ha nemmeno avuto il tempo di provare a scappare, l’ex compagno l’ha colta di sorpresa dopo che aveva parcheggiato l’auto prima di dirigersi verso a casa. È stato proprio Galesi a chiamare i vicini di casa della vittima dicendo di chiamare i carabinieri perché aveva ucciso l’ex compagna.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’omicidio, alla vista degli agenti l’uomo ha consegnato il martello e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda e capire cosa abbia spinto il 49enne ad uccidere l’ex compagna a martellate. Sul luogo della vicenda sono arrivati anche il fratello e l’ex marito di Elena, entrambi erano sotto shock.

