Carmen De Giorgi uccisa in un bar, le amiche: “Non conoscevano il killer”

Si continua a far luce sull’omicidio di Carmen De Giorgi, la 44enne uccisa nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021 a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Mentre era in un bar con alcune amiche ha ricevuto delle avances indesiderate dal 34enne Hounaifi Mehdi. Quando lei ha provato ad andare via l’uomo di origine marocchina l’ha accoltellata alle spalle, ha ferito di striscio anche le amiche della vittima.

Una delle amiche che si trovava quella sera con Carmen De Giorgi ha fatto sapere che non avevano mai visto l’aggressore, non lo conoscevano. La donna ha raccontato che il 34enne aveva offerto loro da bere, poi si è messo in disparte con la 44enne, chiacchieravano e ridevano. Quando la donna ha fatto capire che voleva andare via lui ha uscito dalla tasca un coltello e l’ha colpita più volte alla schiena.

Carmen De Giorgi uccisa alle spalle, la barista commenta la tragica vicenda

Anche la barista che ha assistito alla drammatica vicenda ha commentato quanto accaduto intervistata dal Corriere. Queste le sue parole: “Colpiva tutte nello stesso punto, sulla schiena subito sotto al collo. Sembrava un film horror. Poteva essere una strage.” La ragazza ha fatto sapere che il 34enne era un cliente abituale che non aveva mai dato problemi prima di quella sera. Ha poi raccontato che mentre si dava alla fuga ha tirato fuori il telefono e ha fatto qualcosa, forse foto o un video.