Torino, 34enne accoltella donna alle spalle: aveva rifiutato le sue avances

Carmen De Giorgi, una donna di 44 anni, è stata uccisa a coltellate a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Ad aggredirla è stato Hounaifi Mehdi, un uomo di 34 anni, il motivo? A quanto pare non ha sopportato che la donna lo avesse rifiutato il suo corteggiamento. L’aggressore l’ha colpita alla spalle, subito dopo ha scatenato la sua furia contro alcune amiche della vittima che si trovavano insieme a lei in un bar. Fortunatamente le due donne hanno riportano ferite non troppo gravi.

Per la De Giorni invece non c’è stato nulla da fare, sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 ma la donna era già morta. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il suo decesso. Sul luogo della drammatica vicenda avvenuta la scorsa notte in provincia di Torino sono intervenute anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. I carabinieri hanno fatto sapere che l’uomo intorno all’una e trenta di notte ha raggiunto la vittima al bar e ha iniziato ad avere molesti comportamenti nei suoi confronti e in quelli delle sue amiche.

Torino, donna rifiuta le sue avances e lui la accoltella, 34enne finisce in manette

Carmen De Giorgi dopo aver rifiutato le avances del 34enne si è alzata per tornare a casa, è stato in quel momento che l’uomo l’ha colpita alle spalle con diverse coltellate, la donna è morta praticamente sul colpo. L’assassino ha poi colpito anche le amiche della vittima ma per fortuna le ha prese solo di striscia, dopodiché si è dato alla fuga. I carabinieri hanno bloccato l’uomo poco distante dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione. L’uomo di origine marocchina si trova in carcere con la grave accusa di omicidio.

