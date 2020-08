Torino, continua a pedinare l’ex fidanzata dopo la loro rottura: arrestato

È finito l’incubo di una donna, perseguitata da tempo dall’ex fidanzato, la vicenda si è svolta a Torino. Quando i due stavano insieme l’uomo manifestava sempre comportamenti ossessivi e possessivi, per questo lei aveva deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Lui l’aveva anche più volte picchiata quando erano fidanzati, lei per paura non aveva però mai trovato il coraggio di denunciarlo.

Dopo la rottura l’uomo non ha smesso di assillarla, in più occasioni l’ha pedinata, non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. L’ultimo episodio si è svolto nei giorni scorsi a Torino, l’uomo ha aspettato l’ex fidanzata sotto casa sua, non appena lei si è messa alla guida le ha aperto lo sportello e le ha preso le chiavi, per impedirle di andare via. Subito dopo le ha fatto una scenata di gelosia, a detta sua aveva chiacchierato troppo con un commesso all’interno di un negozio.

Stanca di subire i comportamenti persecutori dell’ex fidanzato, la donna si è rivolta alla Polizia per mettere fine al sui incubo. Gli agenti dopo averlo rintracciato e portato in caserma dove l’hanno perquisito. Addosso all’uomo hanno trovato le chiavi dell’auto dell’ex fidanzata. I poliziotti hanno poi scoperto che nel 2016 era stato già denunciato per lesioni. L’uomo è stato arrestato per atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata.