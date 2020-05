Torino, pedina l’ex e la riempie di messaggi: arrestato per atti persecutori

È finalmente finito l’incubo di una donna perseguitata dall’ex fidanzato, un uomo di 42 anni, è successo pochi giorni fa a Torino. L’uomo non riusciva in alcun modo ad accettare la fine della loro storia d’amore, in tutti i modi ha provato a far cambiare idea all’ex fidanzata ma ha sempre ricevuto un ‘no’ come risposta.

Nonostante i continui rifiuti da parte dell’ex fidanzata, l’uomo non si è mai arreso. Ha continuato ad inviarle tantissimi messaggi e mail, da diversi numeri di telefono e diversi indirizzi di posta elettronica. Non si limitava solo a messaggi e telefonate, si appostava sotto casa e la pedinava. La vittima ha cercato di eliminare ogni contatto con l’ex bloccandolo sui social e su whatsapp, lui però riusciva sempre a mettersi in contatto con lei con nuovi numeri di telefono e nuovi indirizzi email, non smetteva nemmeno di pedinarla.

Il comportamento dell’ex fidanzato ha iniziato a spaventare sempre di più la vittima, viveva infatti con l’ansia e la paura. Ogni volta che doveva leggere le email o doveva rispondere al telefono si agitava pensando che potesse essere lui. Pochi giorni fa l’uomo si è ripresentato sotto casa dell’ex fidanzata, un appartamento situato nella zona centrale di Torino. Lei, stanca di vivere con l’angoscia, ha deciso di allarmare le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato e arrestato il 42enne per il reato di atti persecutori. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più il timore di essere perseguitata dall’ex fidanzato.