Torino, accoltella la madre poi si toglie la vita gettandosi dal nono piano

Dramma nella mattinata di oggi 5 luglio 2020 a Torino. Una donna di 33 anni, Chiara Rollo, dopo aver ucciso la madre ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal balcone del loro appartamento situato al nono piano. Le ragioni del suo insano gesto non sono ancora chiare, la 33enne a quanto pare era affetta da problemi psichiatrici.

Quella che sembrava essere una normale e tranquilla domenica si è trasformata in una tragedia, la 33enne ha ucciso a coltellate la madre di 60 anni, Luana Antonazzo, dopodiché si è gettata dal nono piano. La madre di Chiara aveva mandato alcuni messaggi al fidanzato della 33enne per chiedere aiuto prima di essere uccisa. L’uomo, in preda alla paura e alla preoccupazione ha subito allarmato le forze dell’ordine, ma è stato troppo tardi. In seguito alla segnalazione la polizia si è precipitata sul luogo della drammatica vicenda avvenuta stamattina a Torino.

Sul posto è immediatamente intervenuta anche un’ambulanza, per le due donne però non c’era più nulla da fare. Chiara è morta sul colpo dopo che si è buttata dal balcone, la madre è invece morta a causa delle violente coltellate. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso di entrambe. Intanto, i poliziotti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la dinamica della terribile vicenda.