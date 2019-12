Milano, perseguita l’ex fidanzata dopo la loro rottura: 21enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una giovane ragazza di 17 anni, perseguitata dal suo ex fidanzato di 21 anni a Milano. La loro relazione è durata circa cinque mesi, lei ha poi deciso di mettere fine alla loro storia d’amore a metà dicembre. Il 21enne non si è però rassegnato alla fine della loro relazione, per questo ha continuato a perseguitarla facendola vivere con l’ansia.

Il ragazzo dopo la rottura ha iniziato a pedinarla, la riempiva di telefonate e le ha anche inviato foto intime sul telefono. Cercare di riconquistarla era doventata per lui una vera e propria ossessione. La ragazza il 19, il 20 e il 23 dicembre si era già rivolta alle forze dell’ordine per denunciare il comportamente persecutorio dell’ex fidanzato, lui non ha però cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Poche sere fa il 21enne si è presentato per l’ennesima volta sotto casa dell’ex fidanzata. Quando il padre della 17enne lo ha visto sul pianerottolo che cercava con estrema insistenza di mettersi in contatto con la ragazza si è preoccupato e ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta a Milano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il ragazzo nel giardino dell’appartamento dell’ex fidanzata e lo hanno bloccato. Il 21enne è sttao arrestato con l’accusa di atti persecutori. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.