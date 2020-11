Milano, si reca a casa dell’ex moglie e non vuole più andare via: arrestato

La vicenda si è svolta ieri pomeriggio 4 novembre 2020 a Milano. Un uomo di 38 anni si è recato nella casa in cui abitava con la moglie prima della loro separazione con la scusa di dover prendere alcune cose che aveva lasciato all’interno dell’abitazione. Non appena è entrato in casa ha fatto di tutto per non andare più via. Sembra che l’uomo non fosse ancora riuscito ad accettare la loro separazione.

Ad allarmare le forze è stata proprio l’ex moglie dell’uomo, una donna di 38 anni. Agli agenti ha spiegato che il suo ex marito dopo essere tornato nella loro vecchia casa, per recuperare alcuni suoi effetti personali, non voleva più andare via. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Milano. Gli agenti hanno accertato che la storia d’amore tra i due fosse giunta al capolinea da più di un mese, l’uomo però non aveva mai smesso di perseguitare l’ex moglie. Il 38nne le telefonava continuamente, spesso si appostava anche sotto casa sua, facendola vivere con l’ansia e con la paura.

Dopo aver svolto le dovute indagini i poliziotti hanno scoperto che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine. In passato era stato infatti ammonito per violenza domestica nei confronti della sua ex moglie. Il 38enne è stato quindi arrestato con l’accusa di atti persecutori. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere insultata e perseguitata dall’ex marito.