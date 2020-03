Segni, perseguita e minaccia l’ex compagna: finisce agli arresti domiciliari

È finalmente finito l’incubo di una donna perseguitata da mesi dall’ex fidanzato, la vicenda si è svolta a Segni, comune della città di Roma. L’uomo non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, non erano stati insieme a lungo quando la donna ha deciso di lasciarlo. Lui ha subito iniziato ad infastidirla, cercava di convincerla a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

La vittima non ha mai cambiato idea sulla rottura, lui però non si è mai arresto. L’uomo ha iniziato a perseguitarla giorno e notte tramite telefonate e minacce, si appostava sotto casa sua a Segni e la pedinava. Più volte le ha fatto anche dei dispetti. Stanca del comportamento persecutorio e sempre più insistente dell’ex compagno, la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Diverse volte i carabinieri hanno invitato l’uomo a cambiare atteggiamento e a mantenere la calma, tutto ciò però non è servito a nulla, lui ha continuato a perseguitare l’ex compagna facendola vivere nella paura.

Nei confronti dell’uomo è stato disposto un divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi da lei frequentati. Lui ha continuato però a minacciarla anche a distanza. A questo punto, i carabinieri hanno inviato i dettagli della vicenda alla Procura di Velletri, questa ha ottenuto nei confronti dell’uomo l’ordinanza della custodia cautelare agli arresti domiciliari. La vittima potrà tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere perseguitata e minacciata dall’ex compagno.