Torino, strattona e minaccia la sorella dopo una lite: denunciato 26enne

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di domenica 5 aprile 2020 a Torino, all’interno di un’abitazione situata in corso Francia. A causa dell’emergenza Coronavirus una donna aveva deciso di accogliere il fratello 26enne a casa sua. All’inizio sembrava andare tutto bene, ma con il passare dei giorni la convivenza tra i due ha iniziato a non funzionare più.

Tante erano le tensioni nate in casa tra i due, semplici discussioni sfociavano spesso in accesi e continui litigi. L’ennesimo litigio tra i due è scoppiato nella giornata di domenica, urla e insulti che si sono trasformati presto in minacce e strattonamenti ai danni della donna. Stanca del comportamento violento del fratello, la vittima ha deciso di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine ai litigi con il fratello. In seguito alla segnalazione ricevuta, tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Torino.

Giunti sul posto i poliziotti hanno perquisito l’appartamento della donna. All’interno della camera in cui dormiva il fratello hanno avvertito subito odore di sostanze stupefacenti. Gli agenti mentre cercavano hanno trovato cinque bustine con oltre 50 grammi di hashish che il ragazzo aveva nascosto. Il 26enne è stato denunciato per minacce e detenzione di spaccio.