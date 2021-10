Marta Novello fu accoltellata da un 15enne: lui finisce a processo

I fatti risalgono allo scorso 22 marzo, quando un 15enne ha accoltellato Marta Novello mentre stava facendo Jogging a Mogliano Veneto. La giovane 26enne è stata improvvisamente aggredita da un ragazzo arrivato in bicicletta che l’ha colpita con almeno venti coltellate. I fendenti le avevano danneggiato anche i polmoni, dopo essere stata aggredita la 26enne era rimasta distesa a terra, le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime.

La madre dell’aggressore si era lasciata andare ad un pianto liberatorio quando Marta Novello si è svegliata. La donna aveva detto che la rendeva felice sapere che la 26enne se la sarebbe cavata, ciò che il figlio è stato capace di fare l’ha sconvolta. La donna aveva anche fatto sapere che il figlio era cambiato con l’inizio della Dad. Il 15enne andrà a processo, la prima udienza a carico suo si svolgerà il 22 novembre. Nei suoi confronti la Procura ha emesso le imputazioni di tentato omicidio e tentata rapina, ad oggi si trova ancora nel carcere minorile di Treviso.

In seguito alla valutazione psichiatrica una vera e propria infermità mentale sarebbe stata esclusa, ciò che è emerso è un giudizio di immaturità che potrebbe portare ad una dichiarazione di imputabilità. Al momento non è ancora nota la strada che l’avvocato dell’aggressore è intenzionato a percorrere per difendere il ragazzino. Per saperne di più bisognerà attendere la prima udienza del processo.

