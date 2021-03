Marta Novello, chi è il suo aggressore? Parla il sindaco: “Un bulletto…”

Marta Novello è stata accoltellata più volte da un ragazzino di soli 17 anni nel pomeriggio di lunedì, 22 marzo 2021. I fatti si sono svolti nella località Marocco a Mogliano Veneto, a Treviso. La giovane 26enne stava facendo jogging quando è stata improvvisamente aggredita da un ragazzo arrivato in bicicletta, l’ha colpita con almeno venti coltellate. I fendenti hanno danneggiato anche i polmoni, dopo essere stata aggredita la 26enne è rimasta distesa a terra, le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime.

La 26enne in seguito all’aggressione subita è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ancora oggi ricoverata in gravi condizioni. Il giovane 17enne è stato invece arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere minorile di Treviso. A commentare il tragico episodio di violenza anche Davide Bortolato, sindaco di Mogliano. Tra le varie cose, riferendosi al ragazzino che lunedì pomeriggio ha aggredito Marta Novello, ha detto: “Era conosciuto come un bulletto di quartiere, ha violato in più di un’occasione le norme anti Covid…” Per poi aggiungere: “Nonostante questo non ci capacitiamo di quello che è avvenuto”.

17enne accoltella Marta Novello mentre fa jogging, per molti il ragazzino è un ‘bullo di quartiere’

Il sindaco di Mogliano non è stato l’unico a definire il 17enne un bullo, molti altri lo hanno etichettato infatti allo stesso modo. C’è anche però chi lo ha definito un ragazzo educato che ha alle spalle un passato delicato e difficile. Il nome del ragazzo era già noto alle forze dell’ordine, in passato aveva infatti commesso altri reati. Gli agenti continuano ad indagare per cercare di chiarire come si sia svolta con esattezza l’aggressione. Si continua ancora a vagliare l’ipotesi di una rapina finita male.