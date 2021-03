Treviso, 17enne in bici accoltella con ferocia una ragazza: è grave

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, 22 marzo 2021 nella località Marocco a Mogliano Veneto, a Treviso. Una ragazza di 27 anni, Marta Novello, stava facendo una passeggiata quando è stata improvvisamente aggredita da un ragazzo. Quest’ultimo, in sella alla sua bicicletta, l’ha colpita con diverse coltellate dopodiché ha cercato di darsi alla fuga.

Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni operai che hanno assistito alla drammatica e violenta vicenda. Il ragazzo l’ha colpita con almeno venti coltellate, queste hanno colpito anche i polmoni. Dopo essere stata aggredita la 27enne è rimasta distesa a terra, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Tempestivo è stato l’intervento dell’elisoccorso sul luogo dell’aggressione. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva.

17enne arrestato ieri pomeriggio a Treviso, ha accoltellato una ragazza di 27 anni

Poco dopo l’aggressione i carabinieri hanno fermato il presunto aggressore della 27enne, si tratta di un ragazzo non ancora maggiorenne, ha 17 anni. Sembra che sia stato bloccato e portato in Caserma da alcuni passanti. Anche l’arma utilizzata per ferire la giovane donna è stata ritrovata. Fino a qualche ora fa Marta Novello lottava tra la vita e la morte, al momento però sembra che i medici siano riusciti a stabilizzarla. Il suo aggressore è stato intanto arrestato dai carabinieri con la grave accusa di tentato omicidio.

Al momento non è ancora noto il movente che abbia spinto il 17enne ad aggredire con così tanta ferocia la 27enne. L’ipotesi più plausibile al momento sembra essere quella della tentata rapina. I carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda che ha quasi ucciso Marta Novello e il movente alla basta del folle gesto del ragazzo.