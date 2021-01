Napoli, non accetta la rottura e accoltella l’ex fidanzata: 17enne in manette

Dramma nella giornata di ieri 12 gennaio 2021 a Napoli, nei pressi di Piazza Plebiscito intorno alle 12.30. Un ragazzo di 17 anni si è scagliato con violenza contro l’ex fidanzata, anche lei 17enne. Il motivo? Non riusciva ad accettare che la ragazza lo avesse lasciato perché non provava più amore nei suoi confronti.

Il ragazzo ha deciso di aspettare l’ex fidanzata nei pressi della nota Piazza Plebiscito di Napoli per tentare di convincerla a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Quando i due si sono incontrati lui era visibilmente agitato, lei impaurita dal suo atteggiamento gli ha ribadito di non voler stare più con lui e ha cercato di andare via per tornare a casa, nei quartieri spagnoli. Il 17enne travolto da un momento di rabbia ha finto di abbracciare l’ex fidanzata e l’ha accoltellata alla gola.

Non troppo distante dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione c’era una pattuglia di Polizia, la 17enne è riuscita ad attirare la loro attenzione per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza sul luogo della violenta vicenda. Dopo averle prestato i primi soccorsi il personale medico del 118 hanno trasportato d’urgenza all’ospedale. La tempestiva corsa in ospedale ha salvato la vita alla ragazza, dopo essere stata medicata è riuscita a cavarsela con 10 giorni di prognosi. I poliziotti in poco tempo sono riusciti a rintracciare il ragazzo, si era rifugiato all’interno della sua abitazione. Gli agenti hanno ritrovato gli indumenti ancora sporchi di sangue e il coltello usato per ferire l’ex fidanzata. Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio