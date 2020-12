Maranello, picchia la moglie e aggredisce gli agenti: 34enne in manette

La violenta vicenda si è svolta ieri notte a Maranello, in provincia di Modena. Una giovane donna di origine tunisina è stata picchiata e maltrattata dal marito violento, un uomo di 34 anni anche lui di origine tunisina. In preda alla paura e alla disperazioni la donna è scappata di casa e si è recata in centro, aveva il volto pieno di sangue a causa delle percosse subite.

Una pattuglia di carabinieri che passava di lì per un normale controllo di routine ha notato la donna, era spaventata e in evidente stato confusionale. I carabinieri hanno cercato di rassicurare la donna dopodiché le hanno chiesto cosa le fosse successo. Agli agenti ha raccontato che senza un motivo il marito violento l’aveva presa a pugni e calci all’interno della loro abitazione. Le aveva anche sbattuto più volte la testa contro il muro. L’uomo era completamente ubriaco quando l’ha aggredita. Dopo aver chiamato il 118, i carabinieri si sono precipitati a casa della coppia a Maranello.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 34enne ubriaco e agitato, quando li ha visti invece di calmarsi è andato su tutte le furie e ha cercato di colpirli con calci e pugni. Dopo averlo bloccato, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere. La donna è stata invece portata in ospedale per essere medicata in seguito all’aggressione. I medici le hanno riscontrato un trauma facciale.