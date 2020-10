Corigliano, per dieci anni picchia la moglie, anche davanti ai figli: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata da dieci anni dal marito violento di 29 anni, i fatti si sono svolti a Corigliano Rossano, comune della provincia di Cosenza in Calabria. Sin dall’inizio della loro storia d’amore l’uomo ha iniziato ad insultarla, minacciarla e picchiarla, il più delle volte per futili motivi. In più occasioni ad assistere alle violenze fisiche e verbali anche i figli minorenni della coppia.

Spesso il 29enne sfogava la sua rabbia contro la moglie. In un’occasione per farla rientrare in casa mentre era in giardino che giocava con i figli l’ha colpita con violenza al torace procurandole diversi lividi. Per anni la vittima è rimasta in silenzio, non aveva il coraggio di denunciare il marito violento. Stanca di subire i maltrattamenti fisici e verbali dell’uomo ha trovato però il coraggio di andare via di casa insieme ai suoi figli e di recarsi dalle forze dell’ordine per mettere fine a quello che da anni era diventato il suo incubo.

Agli agenti la donna ha raccontato di aver subito per dieci anni le minacce e le percosse del marito violento. A loro ha mostrato anche i messaggi dove l’uomo la minacciava. Anche alcuni testimoni hanno confermato che la picchiava spesso. Dopo aver svolto le dovute indagini e accertato il comportamento aggressivo del 29enne, i carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano lo hanno arrestato con l’accusa di per maltrattamenti in famiglia aggravati. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli. Non dovrà più avere paura di essere maltrattata e picchiata dal marito violento.