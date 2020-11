Palermo, accoltella la figlia di 8 anni davanti alla sorella: denunciata

La drammatica vicenda si è svolta nella mattina di ieri a Palermo, in corso Calatafimi. In preda ad un attacco di rabbia una 30enne anni ha accoltellato la figlia di 8 anni. Ad assistere al terribile episodio di violenza anche l’altra figlia della donna, una bambina di sei anni. Al momento non è chiaro il movente che abbia spinto la donna ad aggredire la figlia.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Palermo. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento. La bimba di 8 anni dopo essere stata accoltellata dalla madre è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale dei Bambini. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate essere gravi. La sorellina più piccola non è stata invece ferita, vedendo la madre che aggrediva la sorella ha iniziato a piangere e urlare preoccupando non poco i vicini di casa che hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Dopo aver aggredito la figlia la giovane 30enne ha tentato di togliersi la vita. Non c’è riuscita perché in casa è arrivata la madre. Dopo essere stata interrogata dai carabinieri per la ricostruzione della dinamica della violenta vicenda, la donna è stata denunciata. È indagata ma a piede libero. Le bambine fortunatamente stanno bene, le ferite riportate dalla piccola di 8 anni non sono preoccupanti.