Lanuvio, accoltella la compagna dopo una lite: 22enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Lanuvio, comune della città di Roma. Un ragazzo di 22 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha accoltellato la compagna, una giovane ragazza di 27 anni. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i familiari, dopo aver sentito le disperate urla e le richieste di aiuto della vittima.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della tragica vicenda avvenuta all’interno di una villetta a Lanuvio. Stando alle prime informazioni sul caso, mentre i due discutevano il ragazzo è andato su tutte le furie. Con un coltello da cucina ha colpito più volte la fidanzata ferendola gravemente. Sembra che il 22enne negli ultimi giorni fosse piuttosto scosso a causa della perdita di un familiare. Le condizioni della 27enne sono apparse gravi sin dall’inizio, il personale medico del 118 l’ha trasportata d’urgenza in ospedale.

La vittima è stata sottoposta a due delicate operazioni, si trova ora ricoverata in prognosi riservata, lotta tra la vita e la morte. Nonostante sia stata tempestivamente soccorsa, non è ancora fuori pericolo. Intanto, il 22enne in seguito al suo folle gesto è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Velletri.