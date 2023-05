Roma, scoppia lite per un parcheggio: 24enne accoltellato alla gola

Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri giovedì 18 maggio a Roma, nel quartiere Trionfale. Con esattezza i fatti si sono svolti in via Santamaura, nell’incrocio con viale Vaticano. Lì un furgone con due persone a bordo sostava sulla corsia di marcia e impediva ad un altro veicolo di parcheggiare, una Toyota Yaris.

Gli animi si sono presto scaldati ed è scoppiata una lite tra i trasportatori e il conducente dell’auto, non sono mancate urla e minacce. Il fratello del ragazzo alla guida della Toyota Yaris, un 24enne, ha sentito le urla dalla sua attività commerciale che si trova in zona. Si è subito precipitato sul posto per capire cosa stesse accadendo ma quando ha provato a difendere il fratello uno dei trasportatori, un 31enne, lo ha colpito con un coltello. L’uomo ha cercato di colpirlo alla gola, fortunatamente però la vittima è riuscita a schivare il colpo ed è stata ferita solo di striscio.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda, a Roma. Il 31enne è stato subito arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. Il suo collega, un 28enne, è stato invece denunciato a piede libero per violenza privata. Il 24enne è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 3 giorni. La lite stava per trasformarsi in un vero e proprio dramma, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

