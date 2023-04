Roma, 40enne accoltellato dopo una lite: arrestato il coinquilino

La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 26 aprile 2023 a Roma, all’interno di un’abitazione situata nella zona della borgata Finocchio in via Alia. Una lite furiosa avvenuta tra due coinquilini è presto degenerata trasformandosi in un vero e proprio dramma. Intorno alle 22.30 un uomo di 40 anni di nazionalità afghana è stato brutalmente aggredito dal suo coinquilino, un uomo di 38 anni.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’aggressione, a Roma. Il 40enne è stato più volte accoltellato dal suo coinquilino, era in condizioni disperate all’arrivo dei sanitari. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è morta ancor prima di arrivare, le gravissime ferite non gli hanno lasciato scampo. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, hanno solo potuto costatare il suo decesso.

Il 38enne è stato subito fermato e arrestato dagli agenti con la grave accusa di omicidio. Al momento il movente che lo ha spinto ad accoltellare il suo coinquilino non è ancora noto. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

