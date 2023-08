San Giovanni in Persiceto, 44enne accoltellato dopo una lite: è morto

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, domenica 13 agosto 2023 a San Giovanni in Persiceto, comune della città di Bologna. Per ragioni ancora da chiarire è scoppiato un’aggressione che ha causato la morte di un uomo di origine nordafricana di 44 anni. Come è morto? È stato ucciso con una coltellata al torace che non gli ha lasciato scampo.

La lite è scoppiata in vicolo Baciadonne, in un’area verde, dove l’uomo ha discusso in modo alquanto animato con un gruppo di ragazzi italiani. Stando alle prime informazioni sul caso a causare il litigio sarebbero stati futili motivi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta ieri a San Giovanni in Persiceto. I sanitari però non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne.

Intanto i Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda, hanno già portato un gruppo di ragazzi in caserma. Sono stati avvistati nelle vicinanze dell’area in cui il 44enne è stato ucciso, tra loro a quanto pare c’è il responsabile dell’omicidio.

