Roma, sorpreso ladro in casa: madre e figlia sequestrate per ore, i fatti

Sono stati momenti di vera paura quelli provati da una donna e da sua figlia nei giorni scorsi a Roma, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Torre Angela. La donna si è svegliata all’alba e ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa, quale? In casa era entrato un ladro ed era ancora lì.

L’uomo aveva forzato un’inferriata al piano terra ed era riuscito ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra. Quando è stata scoperto è scoppiato uno scontro con la proprietaria di casa, lui ha però estratto un coltello e l’ha ferita. Minacciandola con l’arma il ladro l’ha poi costretta a svegliare sua figlia. Dopo aver rubato un computer, un telefono e 150 euro ha obbligato le due donne a seguirlo. Per circa due ore hanno girato con l’auto, non appena sono arrivati a Pigneto, un quartiere di Roma poco distante dall’abitazione di madre e figlia, sono riuscite a liberarsi.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo però si era già dato alla fuga. La Polizia continua ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e per risalire all’identità del ladro. Madre e figlia erano terrorizzate ma fortunatamente stanno bene.

