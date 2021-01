Roma, prima la ospita poi la sequestra e violenta: arrestato 40enne

È successo nei giorni scorsi a Roma all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Ardeatino, in via Tor Carbone. Una donna di 33 anni aveva chiesto ospitalità ad un amico, non poteva di certo immaginare ciò che l’uomo le avrebbe fatto. Dopo averla ospitata l’uomo, un 40enne marocchino, l’ha segregata in casa e l’ha più volte violentata.

In preda alla paura e alla disperazione la donna ha allarmato i soccorsi per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento di un’ambulanza sul luogo in cui è avvenuta la violenza sessuale pochi giorni fa nel quartiere Ardeatino di Roma. Il personale medico del 118 ha trovato la donna in stato di choc, dopo averla trasportata in ospedale ha allarmato la Polizia. Spaventata e in lacrime la vittima ha raccontato agli agenti di essere stata sequestrata e stuprata ripetute volte da colui che aveva accettato di ospitarla a casa sua. I medici dopo averla visitata e medicata hanno accertato la violenza sessuale dopodiché l’hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Dopo aver ascoltato la testimonianza della 33enne i poliziotti si sono recati a casa del suo aggressore. Giunti all’interno dell’abitazione in cui è avvenuta la violenza sessuale gli agenti hanno bloccato il 40enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, è accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.