Monopoli, bimbo annega all’AquaPark: è morto a soli 4 anni

Dramma nella giornata di ieri, venerdì 11 agosto all’AquaPark Egnazia, poco più a sud di Monopoli. Quella che doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e del relax si è trasformata in una vera e propria tragedia a causa della morte di un bimbo di solo 4 anni. La giovanissima vittima si trovava nella struttura insieme alla sua famiglia, in pochi istanti però si è consumato il dramma.

In seguito al terribile accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, i sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bambino ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato del tutto inutile. La sua vita si è spezzata all’età di 4 anni, le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia volta la tragica vicenda. Il piccolo mentre giocava potrebbe aver battuto la testa per poi cadere in acqua. Le ipotesi però sono diverse, potrebbe anche essere annegato entrando da solo in piscina.

I genitori non appena si sono accorti che il figlio non era più accanto a loro hanno iniziato subito a cercarlo, purtroppo però sono arrivati troppo tardi. Per capire cosa sia successo con esattezza gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, a svolgere le dovute indagini i Carabinieri di Monopoli. Ciò che è successo ha sconvolto tutti, la famiglia della vittima è sotto shock.

