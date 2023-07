Modena, cade nella piscina di casa e annega: muore bimbo di 2 anni

La drammatica vicenda si è svolta poco prima delle 22 di ieri sera, lunedì 3 luglio 2023 a Sant’Antonio Mercadello, nella frazione di Novi di Modena. A perdere la vita è stato un bambino di soli due anni. I genitori sono sotto shock dopo il tragico accaduto che ha sconvolto la loro vita.

Probabilmente durante un momento di distrazione dei familiari la giovanissima vittima si è avvicinata un po’ troppo alla piscina di casa ed è caduta nell’acqua. La piscina era stata allestita nel giardino dell’abitazione nei giorni scorsi, doveva essere motivo di relax e divertimento ma ha causato un immenso dramma. È stato il padre del bambino di 2 anni ad accorgersi che il figlio era caduto in acqua. Dopo averlo tirato fuori hanno subito allarmato i soccorsi in preda alla disperazione.

In seguito alla segnalazione il personale medico del 118 si è precipitato sul posto, una privata abitazione situata a Sant’Antonio Mercadello, nella frazione di Novi di Modena. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, hanno solo potuto constatare il suo decesso.

