La drammatica vicenda si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio 2022 a Santa Severa, noto litorale della provincia a nord di Roma. Un bimbo di soli due anni mentre era al mare per una giornata di relax e divertimento è morto annegato. Il piccolo Francesco ha perso la vita intorno alle 15, i genitori lo avevano affidato ad un’amica di famiglia, una persona considerata da loro di fiducia, non poteva di certo immaginare cosa sarebbe successo.

Stando alle prime informazioni sul caso mentre giocava in spiaggia il piccolo si è recato in riva al mare. Improvvisamente è caduto in acqua e nessuno se ne è accorto. I bagnini e molti presenti si sono recati da lui per aiutarlo ma era già troppo tardi, nemmeno i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno potuto fare nulla per salvarlo, ogni tentativo di rianimarlo si è infatti rivelato del tutto inutile.

A lanciare l’allarme per prima è stata l’amica di famiglia della giovanissima vittima, una 50enne. Sembra che si fosse distratta un attimo per parlare al telefono quando il bimbo si è avvicinato troppo alla riva. In seguito alla tragica vicenda avvenuta ieri a Santa Severa i Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto il terribile accaduto. La 50enne è stata già ascoltata dagli agenti, rischia di essere indagata e accusata di omicidio colposo.