Termini Imerese, bimbo di 4 anni muore annegato: i fatti

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno 2022 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Brian Puccio, un bambino palermitano di soli quattro anni è annegato mentre era a mare. Una giornata di relax in famiglia si è trasformata in una vera e propria tragedia. Nel momento in cui si sono svolti i fatti i genitori della giovanissima vittima si trovavano in spiaggia, a breve distanza dal figlio.

Quando si sono accorti che il bimbo era rivolto a faccia in giù nell’acqua hanno iniziato ad urlare il suo nome per attirare l’attenzione del figlio, lui però ha continuato a galleggiare senza muoversi. I genitori si sono subito recati da lui e lo hanno riportato sulla spiaggia. Sul posto in cui è avvenuta la tragedia, nella zona industriale, in contrada Canne Masche a Termini Imerese, immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ogni tentativo si è però rivelato inutile, i genitori sono sotto shock. Il bimbo di soli quattro anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cimino, dove è arrivato in condizioni disperate, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Sul corpo della vittima verrà effettuato l’esame autoptico per chiarire se l’annegamento è stato causato da un improvviso malore.

LEGGI ANCHE -> Iseo, 23enne tenta di entrare a casa dell’ex poi minaccia di uccidersi