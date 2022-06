Iseo, 23enne tenta di entrare a casa dell’ex poi minaccia di uccidersi

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, giovedì 2 giugno 2022 a Iseo, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 23 anni dopo essere stato lasciato la sera precedente dall’ormai ex fidanzata non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Con la speranza di farsi concedere un’altra possibilità si è presentato sotto casa di lei, quest’ultima però gli ha chiaramente detto che non voleva né vederlo né sentirlo.

Di fronte al rifiuto dell’ex fidanzata il giovane ragazzo ha perso la testa, ha infatti tentato di sfondare la porta di casa della ragazza per introdursi in casa sua nonostante lei non volesse aprirli. In preda alla paura la vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta ieri mattina a Iseo. Vedendo gli agenti il ragazzo si è spaventato e si è dato alla fuga, ha però continuato ad inviare moltissimi messaggi all’ex. In alcuni sms ha minacciato non solo di togliersi la vita, ma anche di fare del male ad altre persone.

Per ore i carabinieri lo hanno cercato, quando sono riusciti a rintracciarlo il 23enne si stava recando di nuovo a casa dell’ex fidanzata. Gli agenti dopo averlo fermato lo hanno affidato ai sanitari. È stato infatti trasportato prima all’ospedale di Iseo e poi al Civile di Brescia per le dovute cure. La giovane ragazza dovrà decidere se dimenticare la spiacevole vicenda o denunciare l’ex fidanzato.

LEGGI ANCHE -> Cesano Boscone, 71enne accoltella coinquilina dopo una lite: arrestato