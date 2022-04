Vibo Valentia, 69enne abusa della nipote e la minaccia: arrestato

I fatti si sono svolti a Vibo Valentia, dove un uomo di 69 anni per molto tempo ha abusato sessualmente della nipotina. La vittima oggi ha 11 anni, stando alle prime informazioni sul caso avrebbe provato più volte a chiedere aiuto alla sua famiglia inutilmente. Il nonno per farla stare zitta la minacciava di morte, in molte occasioni è stata costretta a consumare con lui dei rapporti sessuali contro la sua volontà.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata un’insegnante della bimba di undici anni dopo essersi resa conto di ciò che accadeva tra le mura domestiche. Quando ha provato a parlare con lei è riuscita a farsi raccontare tutto, dopodiché si è recata al commissariato di Polizia. Insieme ad una psicologa sono riusciti a far confessare tutto alla giovanissima vittima. Agli agenti ha raccontato di essere stata molte volte picchiata dal nonno violento. Tanti gli abusi sessuali che ha dovuto subire, alcuni dei quali le hanno anche procurato delle emorragie.

Ai poliziotti la piccola ha detto di aver provato a dire tutto alla sua famiglia, non è stata però creduta. Convocata in commissariato la madre dell’undicenne ha confermato che sapeva tutto, ha portato anche dei video che provavano gli abusi e i maltrattamenti. Il 69enne è stato arrestato, la bimba potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, anche se dovrà fare i conti a lungo con questo terribile trauma.

