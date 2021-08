Trastevere, pretende rimborso e spacca oggetti: non le piaceva la camera

Assurda vicenda avvenuta la notte scorsa all’interno di un B&B a Trastevere, protagonista della vicenda una donna di 32 anni. Quest’ultima dopo aver soggiornato in una delle camere si è recata alla reception con tono alquanto arrogante e nervoso pretendendo il rimborso della somma di denaro pagata per trascorrere lì la notte.

La 32enne ha motivato la sua richiesta di rimborso dicendo che non aveva gradito la camera del B&B in cui aveva soggiornato. L’addetto alla reception, un 27enne di origine indiana, si è però subito rifiutato di assecondare la sua richiesta, è stato in quel momento che è andata su tutte le furie. Quando lui le ha detto che non avrebbe potuto restituirle il denaro lei ha iniziato ad inveire contro di lui, insultandolo pesantemente. In preda alla rabbia ha anche rotto diversi oggetti della camera.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta all’interno del B&B a Trastevere. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato la 32enne che stava ancora urlando contro l’addetto alla reception, gli rivolgeva anche pesanti minacce. Gli agenti hanno trovato la donna in possesso di un coltello e di 2 grammi di hashish. È stata denunciata a piede libero per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, l’hanno anche segnalata per possesso di sostanze stupefacenti.

