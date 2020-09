Torre Maura, sfonda la porta di casa e minaccia moglie e figli: arrestato

È successo nei giorni scorsi a Torre Maura, una zona di Roma. Un uomo di 47 anni da circa un mese era andato via di casa a causa di alcuni problemi sentimentali. Senza chiedere il permesso alla moglie e ai suoi figli di 17 e 20 ha poi deciso di tornare a casa. Tra loro è presto scoppiata un’accesa discussione, l’uomo ha poi sfondato la porta di casa ed è entrato.

In preda alla furia il 47enne si è recato in cucina e ha impugnato due coltelli con i quali ha minacciato la moglie e i loro due figli. Le vittime hanno approfittato di un momento di distrazione dell’uomo e sono scappati via per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Torre Maura. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, aveva ancora i coltelli tra le mani.

Molto aggressivo era l’atteggiamento del 47enne, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per convincerlo a gettare via i coltelli e consegnarsi. Non appena gli agenti lo hanno bloccato, l’uomo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale dove le forze dell’ordine lo hanno piantonato fino alle dimissioni. L’uomo è stato arresto per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto il 47enne è stato portato nel carcere di Rebibbia