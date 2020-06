Ostia, minaccia madre e distrugge casa per i soldi della droga: arrestato

È successo ad Ostia, nota frazione di Roma. Un uomo di 36 anni si è scagliato contro la madre e l’ha minacciata in seguito all’ennesimo litigio scoppiato tra le mura domestiche. Il motivo? Ancora una volta pretendeva da lei i soldi per acquistare la droga. Stanca di subire i maltrattamenti e le minacce da parte del figlio, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, la polizia si è precipitata sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Roma, ad attendere gli agenti c’era proprio il 36enne. Ai poliziotti l’uomo ha raccontato di aver litigato con la madre perché lei non voleva restituirgli dei soldi che le aveva prestato per ristrutturare casa. Una versione totalmente diversa da quella della donna che ha riferito agli agenti che il figlio ogni giorno le chiedeva soldi per comprare la cocaina. Non appena lei si è rifiutata di assecondare l’ennesima richiesta di denaro da parte del figlio, lui è andato su tutte le furie. L’uomo ha iniziato a rompere oggetti all’interno dell’appartamento e a minacciare la madre.

Il 36enne non è riuscito a mantenere la calma nemmeno davanti ai poliziotti, ha iniziato ad inveire contro la madre minacciando di fargliela pagare non appena gli agenti fossero andati via. Gli agenti lo hanno subito bloccato e portato in commissariato. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.